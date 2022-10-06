كشفت الفنانة منة فضالي عن خضوعها لجراحة في القدم، بسبب تعرض إحدى أصابع القدم لأزمة صحية بعد إجراء «باديكير»، واشتكت من صعوبة العمل في الفن، حيث اضطرت لاستكمال تصوير أعمالها الفنية طوال الفترة الماضية وهي تعاني من آلام مبرحة.



ونشرت فضالي عبر حسابها في «انستغرام» صورة لقدمها بعد العملية، وكتبت: «عملت عملية في رجلي بسبب صباعي وكل ده من الباديكير، في ناس حتتريق وتقول يعني إيه باديكير، حقولكم تنضيف، أنا بقالي 9 أيام بشتغل وأنا تعبانة جدا وبتصور وبنزل صور وأنا بضحك وأنا في الكواليس وأنا وسط زملائي».



وأضافت: «اللي عاوزه أقوله إني شغلانتنا صعب مش ترفيه زي ما كل الناس فاكرة، إحنا أكتر ناس بتكون مضغوطة، وحقيقي محدش بيحس بوجعك غير نفسك، بس بجد كل الناس في لوكيشن «الونش» من المخرج إسماعيل فاروق لآخر حد في الكرو كان بيساندني، شكرا ليهم فعلا، وحقيقي حب الناس ده نعمة من ربنا».