القاهرة - محمد صلاح



تجاوزت الفنانة يسرا أحزانها على رحيل شقيق زوجها وصديقها المقرب الفنان هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا منذ أسبوعين تقريبا، واستطاعت الانتهاء من تصوير مسلسل «روز وليلى»، والذي يجمعها لأول مرة مع الفنانة نيللي كريم.



وتدور أحداث المسلسل، في إطار من الإثارة والتشويق والمغامرة بشكل كوميدي، حول امرأتين تعملان محققتين خاصتين للجريمة يتم التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي، يتم التخطيط لها من قبل بعض الأفراد، ويضم العمل في بطولته عددا كبيرا من النجوم بجوار يسرا ونيللي كريم، منهم: أحمد وفيق، هشام عاشور، مروان يونس، وتيام مصطفى قمر، وآخرون.