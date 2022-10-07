استقبل رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي د.أحمد الملحم وفدا برئاسة عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد فينسينت كيفني ووفدا من السفارة البريطانية، وذلك في مقر الهيئة يوم الأربعاء الماضي.



وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولة لعدد من المؤسسات المالية في الكويت وكبار المسؤولين الاقتصاديين، وهي امتداد للعلاقات التي تربط البلدين في عدة مجالات، وفرصة للتباحث حول العديد من المشاريع المستقبلية بين البلدين والمتعلقة بالاستثمار المستدام، ومجالات التعاون بين الهيئة ومكتب اللورد فينسينت كيفني في بناء قدرات الكوادر العاملة وتعزيز التعاون بين هيئة أسواق المال والـ FCA.



كما تم التباحث حول تجربة المملكة المتحدة في الفنتك والاختراعات ومناقشة إبرام مذكرة تفاهم مع fca. وتطرق الاجتماع الى إمكانية إرسال الطلبة في برنامج حديثي التخرج لإحدى الجامعات المرموقة باعتبار لندن من المراكز المالية البارزة عالميا كأحد الخيارات المتاحة للهيئة مع جامعة هارفارد، وذلك في إطار السعي الدائم لتعزيز وتطوير العلاقات بشتى مجالاتها الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.