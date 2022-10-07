بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1444، أعلن البنك الأهلي المتحد انه سوف يغلق جميع فروعه يوم الأحد الموافق 09 أكتوبر الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر.



وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال فترة العطلة التواصل مع البنك عبر القنوات الإلكترونية، والتي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت (www.ahliunited.com.kw)، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كذلك يمكن لعملائنا إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

وبهذه المناسبة يتقدم البنك إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والى الكويت حكومة وشعبا والمقيمين فيها، بأطيب التهاني والتبريكات، داعين المولى القدير أن يعيده على الأمة الإسلامية باليمن والبركات.