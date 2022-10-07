محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة KEC انترناشنال الهندية فازت بعقد من مشروع شبكة الربط الكهربائي الخليجية ويقضي بمد 255 كيلومترا من خطوط نقل الكهرباء العلوية البالغة طاقتها 400 كيلوفولت.



وعلمت المجلة أن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي أرست على الشركة الهندية مشروع الخط الذي يربط بين المحطات الفرعية في منطقتي الوفرة الكويتية والفاضلي السعودية، وبالاضافة الى تمديد خطوط النقل العلوية، فإن المشروع يتضمن بناء مراكز التحكم ومحطات النقل وأعمال تحسين العزل الأرضي.



وأضافت أنه من المتوقع أن يكتمل المشروع المقدرة قيمته بنحو 120 مليون دولار خلال عام 2025، وهو يمثل امتدادا لخط مزدوج الدائرة بطاقة 400 كيلوفولت، والذي يصل بين منطقة الزور في الكويت إلى غونان في المملكة العربية السعودية.



ويحتوي الخط على وصلة ربط وسيطة في الفاضلي مع المحطات الفرعية المرتبطة به والتي اكتملت في عام 2009 كجزء من المرحلة الأولى من شبكة الربط الكهربائي الخليجية.



وفي مارس الماضي، وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية تمويل بقيمة 35 مليون دينار (115 مليون دولار) مع شبكة الربط الكهربائي الخليجية، علما بأن تبادل الكهرباء على الشبكة بين دول المجلس ينمو بمعدل يتراوح بين 15-20% سنويا.



وبلغ الوفر التناسبي لدى الدول الأعضاء حوالي 192 مليون دولار في عام 2021، مقارنة بـ 182 مليون دولار في عام 2020، وفقا لتقرير إعلامي محلي نقلا عن الرئيس التنفيذي لمجلس التعاون الخليجي أحمد الإبراهيم، بينما حققت دول مجلس التعاون الخليجي الست وفورات تراكمية قيمتها 3 مليارات دولار منذ بدء تشغيل الشبكة في عام 2009.



وتتوافق الوفورات مع انخفاض في نفقات التشغيل والصيانة والتكاليف المتعلقة بإدارة الطاقة وانبعاثات الكربون وإنشاء شبكات الألياف الضوئية.



ولم يتم الكشف عن الحجم الفعلي لتجارة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن البيانات الموجودة في المجال العام تشير إلى نطاقات الترابط بين 500 ميجاوات و600 ميجاوات، وختمت ميد بالقول إن الربط الكهربائي الخليجي يلبي بشكل أساسي مشاركة الطوارئ والاحتياطيات من خلال العقود الثنائية بين دول المجلس.