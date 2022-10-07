بيروت - بولين فاضل

هاجم الشاعر والملحّن فارس إسكندر النجمة اليسا قائلاً إنه لا يريد الصلح معها ولا يعنيه الأمر طالما أن كل من يتصالح معها " عم تخربلو بيته " في إشارة الى الحرب الواقعة بينها وبين كل من الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي والتي أعقبت صلحة وتعاوناً معها في أغنية " انت وبس ". وقال إسكندر صانع كلمات " عبالي حبيبي " لإليسا إن الأخيرة على خصام مع نصف الكرة الأرضية لا فقط مع الشعراء والملحّنين ، وأضاف :" لم يبق أحد لم تتخاصم معه..إختلفت مثلاً مع مدير أعمالها ، مع الشركات ، مع الوزراء والنواب.." وبحسب فارس إسكندر ، فإنّ ديو اليسا مع سعد المجرد ألحق الأذى بالأخير فيما إستثمرت هي إسمه في الديو ، لكنها دمّرت الموسيقى حين قدّمت الأغنية مع المجرّد على المسرح.