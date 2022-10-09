عبدالكريم العبدالله



دشنت وزارة الصحة ممثلة بالإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية الحملة التوعوية للصحة النفسية «الحين فهمت» في مجمع الأفنيوز.



وقالت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة د.دينا الضبيب على هامش تدشين الحملة إن هذا يأتي تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، والذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام، حيث قامت لجنة برنامج الصحة النفسية المنبثقة من الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بإطلاق هذه الحملة التوعوية.



وبينت د.الضبيب أن الحملة تؤكد على أهمية العناية بالصحة النفسية بجميع الأعمار وفي أي مكان، علما أن العناية بالصحة النفسية لا تقتصر على عيادة الصحة النفسية وإنما هي مسؤولية كل فرد وفي كل موقع، فضلا عن أهمية الصحة النفسية لزيادة الوعي بأهمية العلاج النفسي الذي يحسن من جودة الحياة الاجتماعية والوظيفية والصحية ككل.



وأوضحت أن لـ «الصحة النفسية» قيمة جوهرية وأساسية وهي جزء لا يتجزأ من رفاهنا العام، حيث نفخر بالكويت بتقليل الفجوة عبر خدمات الصحة النفسية في الرعاية الأولية عن طريق التعاون مع مركز الكويت للصحة النفسية عبر إقامة الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتوعية بالصحة النفسية وتحسين جودة الخدمة، مشيدة بجهودهم وتعاونهم في هذا المجال.



وكشفت د.الضبيب عن تشغيل 38 عيادة لـ «الصحة النفسية» في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع المناطق الصحية لتقديم الخدمة وتوفير الأدوية والمعالج النفسي مما يحسن جودة الخدمات النفسية في الرعاية الصحية الأولية كونها الأقرب للمراجعين.