الطوالة: الفوز بالمنصب اعتراف بالمكانة الطبية المرموقة التي تحظى بها الكويت عالمياً



أعلنت الجمعية الطبية العالمية (دبليو ام ايه) فوز الجمعية الطبية الكويتية برئاستها لعامي 2023 و2024 وذلك في الانتخابات التي أجريت بمؤتمر الجمعية المنعقد في برلين.



وتقدم رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.إبراهيم الطوالة في تصريح لـ«كونا» بالشكر للجمعية الطبية العالمية، معتبرا التكليف بالرئاسة كأول جمعية طبية عربية تفوز بهذا المنصب اعترافا بالمكانة الطبية المرموقة التي تحظى بها الكويت على الصعيد العالمي.



وقال الطوالة إن «فوز الجمعية الطبية الكويتية بهذا المنصب سيساعدها على طرح المواضيع التي تهم الأطباء في الكويت وعلى مشاركة وجهات النظر الطبية الكويتية في المنابر العالمية إضافة إلى توفير الفرصة للخروج بتوصيات حول العمل الطبي العالمي».



من جانبها، بينت نائبة رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.معصومة العلي في تصريح مماثل لـ«كونا» أن إعلان فوز الجمعية الطبية الكويتية بهذا المنصب له أهمية مزدوجة نظرا لتزامنه مع الاحتفال باليوبيل الماسي لإنشاء الجمعية الطبية العالمية، مشيدة بقرار الجمعية الذي يعد إقرارا بإنجازات القطاع الطبي الكويتي.



فيما أعرب أمين صندوق الجمعية الطبية الكويتية د.عبدالله البنا عن سعادته بهذا المنصب، معتبرا القرار تكليفا مهما من الجمعية الطبية العالمية التي تعد اتحادا للجمعيات والنقابات الطبية حول العالم.



وأهدت الجمعية الطبية الكويتية هذا الفوز لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وإلى جميع الأطباء في الكويت والعاملين في القطاع الطبي الكويتي.



وبدأت أعمال الجمعية العامة السنوية للجمعية الطبية العالمية التي تأسست في عام 1947 أول أمس الخميس في برلين، ومن المقرر أن تنتهي اليوم الأحد.