أطلق بنك برقان حملته الصحية التوعية خلال أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي. وتستمر لمدة شهر كامل من خلاله أنشطة وفعاليات متنوعة، ضمن إطار استراتيجيته الشاملة للمسؤولية المجتمعية وبهدف نشر الوعي حول هذا المرض والمساهمة في الوقاية منه.



وقد تمت إضاءة المبنى الرئيسي للبنك باللون «الوردي» تضامنا مع شهر التوعية، ودعما لجميع النساء المكافحات لهذا المرض في الكويت وحول العالم، حيث يخاطبهن بنك برقان بشكل خاص من خلال تجسيد شعاره الرئيسي «أنت دافعنا». ويسعى برقان دائما للمساهمة بنشر الوعي حول أهم القضايا الصحية بين أفراد المجتمع بشتى الوسائل والطرق، كما يركز خلال أكتوبر على تسليط الضوء على المعلومات والحقائق الأساسية المتعلقة بسرطان الثدي بما في ذلك أنواعه وأعراضه والعوامل التي تزيد من خطر الإصابة به فضلا عن طرق علاجه والوقاية منه.



وقد صرحت مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان، حصة حسين النجادة قائلة: «نسعى في بنك برقان من خلال هذه الحملة إلى خلق موجة واسعة من الوعي حول أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا بين النساء، وتوضيح أهم طرق الوقاية منه والحد من مخاطره. كما نحرص على تقديم الدعم المعنوي بكل صوره للمصابات به أثناء مرحلة العلاج والتعافي من خلال مبادراتنا وحملاتنا».