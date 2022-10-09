شارك رئيس الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية د.دليم الهاجري اليوم الجمعة في المؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية الآسيوية لجراحة المسالك البولية المنعقد في مدينة سيدني الأسترالية خلال الفترة من 5 إلى 8 الجاري.



وقال د.الهاجري في اتصال هاتفي مع »كونا» انه كان من بين المتحدثين في ندوة «رأي الخبراء» التي استمرت قرابة ساعتين لنقاش أحدث ما توصل إليه العلم والأبحاث العلمية المتعلقة بمجال جراحات صحة الرجل وكيفية علاج الحالات المستعصية فيها.



وأشار الاستشاري الهاجري إلى أنه حصل على شرف تقديم الخبرة الكويتية في الندوة التي شارك فيها قرابة 14 طبيبا استشاريا في جراحة المسالك البولية من ذوي التخصص الدقيق من مختلف دول العالم.



وحول المؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية الآسيوية قال د.الهاجري انه يعتبر الأبرز والأكبر في مجاله على مستوى قارة آسيا بالإضافة إلى كونه يسمح بتوسيع مدارك المعرفة والتواصل مع زملاء المهنة في هذا المجال، مشيرا إلى أن المؤتمر تضمن ندوات ومحاضرات علمية ودورات تدريبية وورش عمل مختصة في مجال جراحة المسالك.



ولفت إلى أن الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية حريصة على المشاركة بطرق فعالة عبر الندوات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية وتقديم الأبحاث من الكويت في مختلف المؤتمرات العالمية والإقليمية مفيدا بأن الكويت تعتبر عضوا رسميا في الجمعية الآسيوية لجراحة المسالك البولية.



وأشار إلى أن الكويت ستنظم المؤتمر السنوي الكويتي الخامس عشر في جراحة المسالك البولية بالتعاون مع الجمعية الأميركية في جراحة المسالك البولية في نوفمبر المقبل ويتوقع مشاركة دولية واسعة في المؤتمر، مضيفا أنه سيكون محط اهتمام أطباء جراحة المسالك البولية في الوطن العربي والعالم.



يذكر أنه شارك في المؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية الآسيوية لجراحة المسالك البولية أكثر من 250 محاضرا ومتحدثا عالميا مختصا بأمراض جراحة المسالك البولية ويمثلون أهم المراكز الطبية العالمية في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وأستراليا وهونغ كونغ والهند والصين وكوريا واليابان وعدة دول أخرى بالإضافة إلى الكويت.



وأسست الجمعية الآسيوية لجراحة المسالك البولية من قبل خبراء وأطباء من قارة آسيا في مدينة فوكوكا اليابانية عام 1990 وتتخذ من سنغافورة مقررا لها.



وتهدف الجمعية إلى تحسين رعاية المرضى في المنطقة التي تضم 60% من سكان العالم فيما تضم حاليا في عضويتها 25 رابطة وطنية آسيوية من بينها الرابطة الكويتية لجراحة الكلى والمسالك البولية التابعة للجمعية الطبية الكويتية.