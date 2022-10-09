القاهرة - ناهد إمام



قال د.محمد معيط وزير المالية، إننا نستهدف التوسع في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بالتزامن مع «قمة المناخ»، من خلال العمل على ضم مدن ومحافظات جديدة، وقد تم السماح لمواطني محافظتي الأقصر وأسوان بالاشتراك في المبادرة على نحو يسهم في زيادة عدد المستفيدين وبما يساعد في تعظيم جهود «التحول الأخضر»، ويؤدي إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم سيارات حديثة بدلا من مركباتهم المتقادمة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، لافتا إلى أنه تم بالتنسيق مع محافظتي أسوان والأقصر تخصيص قطعتي أرض لتخريد السيارات القديمة، ويجري تجهيزهما لافتتاحهما وبدء العمل بهما.



وأضاف الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية امس: اننا حريصون على تذليل أي عقبات أمام المستفيدين من المبادرة، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع، والتيسير على المواطنين الراغبين في استبدال سياراتهم المتقادمة، حيث تم إجراء بعض التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني بداية من منتصف سبتمبر الماضي أهمها: الانتهاء من إعداد طريقة إلكترونية للأقساط، بما يمكن الراغبين في الانضمام للمبادرة من معرفة سعر السيارة وقيمة القسط الشهري على مدة 7 و10 سنوات والمفاضلة بينها وبين باقي أنواع السيارات المتاحة على الموقع الإلكتروني، موضحا أن الخزانة العامة للدولة تحملت أكثر من 570 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر، على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.



من جانبه، قال أمجد منير مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إن المبادرة توفر للمسجلين فيها الذين استوفوا الشروط اللازمة مزايا عديدة على رأسها: قيمة الحافز الأخضر، وأقل سعر فائدة بنكية، وأطول فترة سداد، وعدم وجود مبالغ تدفع كمقدم إلزامي للسيارة الجديدة، وأن سعر السيارة يكون شاملا التجهيز بالغاز الطبيعي، وخصم بنسبة 50% على وثائق التأمين (ضد الحوادث، والتأمين على الحياة).