القاهرة - ناهد إمام



قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، إن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، تولى العمل في 482 مشروعا لصالح سيناء ومدن القناة بتكلفة حوالي 24.8 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن لخدمة أهالي سيناء ومدن القناة، لما تمثله سيناء من أمن قومي لمصر.



وأضاف الوزير، في بيان للوزارة، أن هذه المشروعات تستهدف المساهمة في تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في هذه المناطق، بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للأهالي وتوفير احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، وتسهيل الحركة وربط سيناء بالوطن الأم، ويتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال جهاز تعمير سيناء.



من جانبه، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير محمود نصار، أن مشروعات الطرق بلغت 137 مشروعا بإجمالي أطوال 1087.5 كم منفذ منها 890.5 كم ، ويجري تنفيذ 197 كم بتكلفة 8.8 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء يضم 32 مشروعا باستثمارات 850 مليون جنيه، وتشمل مشروعات مزارع تنموية متكاملة لتنمية القرى والتجمعات النائية بسيناء، لتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء (خضراوات فاكهة أسماك لحوم) بأسعار مخفضة، وتوفير فرص عمل لأهالي هذه التجمعات والقرى، بالإضافة الى مباني خدمات لهذه التجمعات والقرى.



وأشار إلى أن التجمعات السكنية بالتجمعات التنموية الجديدة بتكلفة حوالي 4.2 مليارات جنيه، وتشمل إنشاء 22 تجمعا سكنيا للتجمعات التنموية الجديدة بسيناء (15 تجمعا بمحافظة شمال سيناء - 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 18 تجمعا سكنيا، ويجري العمل بـ 4 تجمعات (بقرى الصيادين بمنطقة إغزايون) ويجري تنفيذ المرحلة الثانية لعدد 17 تجمعا تنمويا لزيادة عدد البيوت البدوية بإنشاء 950 بيتا إضافيا لزيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع.



ولفت إلى أن مشروعات الإسكان تضم أكثر من 17 ألف وحدة سكنية بإجمالي تكلفة 3.95 مليارات جنيه، وتهدف هذه المشروعات إلى توفير المسكن الملائم لأهالي سيناء ومدن القناة بما يتناسب مع طبيعة الأهالي وزيادة انتمائهم للوطن، وتتنوع الوحدات السكنية التي قام الجهاز بتنفيذها (إسكان بدوي - إسكان اجتماعي - بديل للعشوائيات والأولى بالرعاية)، الى جانب مشروعات المرافق والخدمات بإجمالي 1.9 مليار جنيه، لتوفير المرافق وإنشاء المباني الخدمية للتجمعات والقرى القائمة وتوصيل البنية الأساسية والمرافق للمناطق الصناعية الجديدة، لتشغيل المصانع بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل وكذا مشروعات توصيل التيار الكهربائي وإنارة القرى والتجمعات البدوية والطرق بإجمالي 57 مشروعا بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وتشمل مشروعات توصيل التيار الكهربائي لقرى وتجمعات مراكز بئر العبد ونخل والحسنة والعريش بشمال سيناء، ولقرى وتجمعات مراكز شرم الشيخ والطور ورأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس، وأعمال إنارة الطرق الرئيسية وداخل التجمعات.