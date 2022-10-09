القاهرة - ناهد إمام



أكد م.أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتوافق مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها مصر حاليا في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتي توشكى والعوينات.



وقال الوزير إن التمر يمثل محصولا استراتيجيا، خاصة أن مصر تعد أكبر منتج في العالم للتمور، حيث تنتج حوالي 18% من الإنتاج العالمي، و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز حوالي 16 مليون نخلة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات المهرجان الدولي السادس للتمور الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظة أسوان في الفترة من 8 حتى 10 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ود.عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي إلى جانب سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة وممثل عن سفارة الإمارات بالقاهرة، والمهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأحمد رضا المشرف العام على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي بوزارة التجارة والصناعة، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد.

وأوضح سمير أن هذا المهرجان يحظى بأهمية كبيرة خاصة في ضوء سعي وزارة التجارة والصناعة لتطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة، وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات خطة الوزارة نحو زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على تأهيل المصانع القائمة وإنشاء المصانع الحديثة والتي تعمل على تعظيم القيمة المضافة والاستفادة بفائض التمور، حيث يصل عدد المنشآت الصناعية العاملة في مجال تصنيع وتعبئة التمور كنشاط رئيسي حوالي 140 مصنعا قائما، كما يصل عدد مصدري التمور إلى حوالي 24 مصدرا.



وأشاد الوزير بالجهود التي بذلتها مختلف الجهات لتنظيم هذا الحدث المهم وفي مقدمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالإمارات من خلال دعمهم المستمر الذي يعد امتدادا لأواصر التعاون البناء والمعهود بين البلدين في كافة المجالات التنموية، موجها الشكر لمحافظة أسوان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا)، على دعمهم لهذا المهرجان ومساهمتهم الدائمة لقطاع التمور والعمل على النهوض به.