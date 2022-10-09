القاهرة ـ خديجة حمودة



هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وقال الرئيس السيسي ـ في تدوينة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ـ «أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ففي هذا اليوم أشرق نور النبوة الخالدة على الإنسانية بأكملها، فكشف عنها غيوم الجهل والأوهام».



وأضاف الرئيس السيسي «سلام الله وصلواته على نبينا الكريم، الذي كان نموذجا فريدا في الفضيلة، فلنجعل هذه الذكرى العطرة نبراسا ومنهجا وقدوة تقوي من عزائمنا وإرادتنا في بناء حياتنا ومستقبلنا».. «كل عام وأنتم بخير».



في نفس السياق هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وقالت السيدة انتصار السيسي ـ في تدوينة على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والاسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك المناسبة المباركة التي نستلهم منها أسمى معاني الرحمة والمحبة والتواضع والإرادة الصادقة، سلام الله على نبينا الكريم، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات على وطننا الغالي مصر.. كل عام وأنتم بخير».