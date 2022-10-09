أعلنت شركة «زين» عن رعايتها الرسمية لأمسية عمر خيرت التي أقيمت في قاعة «الأرينا كويت»، والتي عاد من خلالها الموسيقار القدير إلى جمهوره في الكويت بعد غياب 4 سنوات برفقة الأوركسترا الكاملة الخاصة به، والمكونة من 50 عازفا مميزا، وسط حضور جماهيري غفير من محبيه.



وأتت رعاية «زين» لهذا الحفل المميز انطلاقا من إيمان الشركة بالدور المهم للقطاع الخاص الكويتي في دعم مختلف الجهود الثقافية والفنية في البلاد، خاصة تلك التي تستقطب الأسماء الكبيرة في عالم الفن العربي مثل الموسيقار القدير عمر خيرت الذي ارتبطت ألحانه بالكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الراسخة في ذهن الجمهور العربي على مر العقود الماضية.



وأتت الأمسية من إنتاج وتنظيم شركة «سين» للإنتاج، واستضافتها قاعة «الأرينا كويت» التي تعتبر أكبر قاعة مغطاة متعددة الاستخدامات في الكويت، حيث أمتع الموسيقار المصري القدير عمر خيرت الجمهور بعزفه على آلة البيانو لـ 23 قطعة موسيقية جميلة من أشهر ألحانه التي ارتبطت بالأعمال السينمائية والتلفزيونية الشهيرة، وذلك برفقة الأوركسترا الكاملة الخاصة به والمكونة من 50 عازفا مميزا.



وتهتم «زين» بدعم ومساندة المبادرات والمشاريع التي تثري الحركة الفنية في الدولة، ولا تدخر الشركة جهدا في تقديم الدعم لأي جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بالإبداع وتخدم المجتمع وازدهار الاقتصاد الوطني، خاصة تلك التي تهدف إلى تعزيز الفن العربي الأصيل.



وبرع الموسيقار عمر خيرت في تلحين الموسيقى التصويرية التي تبث مشاعر الحنين والسعادة والأمل بطريقة أوركسترالية مع الحفاظ على روح الهوية الشرقية والعربية بنغماتها وإيقاعاتها وآلاتها، وهي الموسيقى التي ارتبطت بالكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الراسخة في الذاكرة مثل «ليلة القبض على فاطمة»، «خلي بالك من عقلك»، «قضية عم أحمد»، «ضمير أبلة حكمت»، «مسألة مبدأ»، وغيرها من الأعمال ذات الأثر الكبير في تأسيس قاعدة جماهيرية عربية كبيرة للحفلات الموسيقية غير المصحوبة بالغناء.