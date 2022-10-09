نشرت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الخاص في «انستغرام» صورة جديدة ظهرت فيها أثناء تواجدها في باريس لقضاء عطلتها، وعلقت على الصورة بتوجيه تحذير لجمهورها من اتباع الشيطان في أعمالهم ونصحتهم بمقاومته، قائلة: «الشيطان وحده هو الذي يمنع الشخص من إنقاذ الأرواح أو إنجاز مهمته في الحياة، لا يوجد منطق مع الشيطان، قف بفخر لأن قلبك مليء بصلاح مساعدة الآخرين، بينما يمتلئ قلبهم بمساعدة أنفسهم فقط»، وعلق الكثير من جمهور الفنانة متسائلين عن مغزى الرسالة وهل توجهها لشخص معين أم هي نصيحة عامة؟



يذكر أن نسرين طافش كانت قد أثارت الجدل بالرسائل التي نشرتها الفترة الماضية على «انستغرام» والتي اتسمت بالغموض أحيانا وتوجيه النصائح مرة أخرى.