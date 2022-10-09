الإنتاج اليوم يحتاج إلى «فلوس وايد» وكثير من الشركات مدعومة ولا نستطيع أن نضاهيها

«فنطاس» سيرى النور قريباً ونحرص على أن نقدم أعمالنا عبر شاشة تلفزيون الكويت



عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان القدير طارق العلي ان مسرحيته الجديدة «شقة لندن» ليست سياسية، ولا يقصد من اسمها أي موضوع، وقال: المسرحية ما لها شغل بالسياسة، نحن نناقش من خلالها موضوعا كوميديا خفيفا، فقط «ضحك من أجل الضحك»، نريد ان «نونس» الناس بجرعة فكاهية مميزة، مشيرا الى أن المسرحية جماهيرية وليست تلفزيونية، حيث سيتم فتح شباك التذاكر قريبا.



وتابع: المسرحية من تأليف ورشة كتابة، وإخراج د.موسى ارتي، ويشارك فيها فيها كوكبة جميلة من النجوم، ومنهم شهاب جوهر وإلهام الفضالة والنجم الإماراتي جمعة علي، وميس كمر وشهد سلمان، وآخرون، وتنطلق عروضها نوفمبر المقبل على مسرح نقابة العمال بميدان حولي، مستدركا في تصريحات لبرنامج «ع السيف» على قناة «atv»: «الجمهور يبي الترفيه» اكثر من العمل السياسي، مشددا على أن الفنانين بالمسرح «واخدين راحتهم» اكثر في مناقشة القضايا المختلفة مقارنة بالدراما التي يوجد فيها قيود رقابية اكبر.



من جانب آخر، كشف العلي عن مسلسله الجديد الذي يحمل اسم «فنطاس»، قائلا: العمل سيرى النور قريبا، واحتمال يعرض على تلفزيون الكويت الذي نحرص على ان نقدم أعمالنا عبر شاشته، لافتا الى ان الكثيرين يطلبون منه العودة لتقديم البرامج المنوعة.

وأوضح: اليوم الانتاج يحتاج الى «فلوس وايد»، وكثير من الشركات مدعومة برؤوس أموال ولا نستطيع أن نضاهيها، واليوم نعول على قنواتنا المحلية وفي مقدمتها تلفزيون الكويت، ونتمنى ان يعلم الجميع أن الأوضاع الانتاجية زادت والتكلفة أصبحت عالية.



الجدير بالذكر أن الفنان القدير طارق العلي قدم الفترة الماضية بنجاح كبير المسرحية الكوميدية الهادفة «طمباخية»، كتابة نهار الضويحي، إخراج عبدالله البصيري، وشاركه البطولة أحمد الفرج، سعود الشويعي، ضاري عبدالرضا، غادة الزدجالي، أمير مطر، ناصر الدوب، أحمد التمار، محمد الوزير، عبدالله البصيري، فيصل السعد، مشعل العيدان، محمد المنصوري، عبدالله الهويدي، علي الغديري، وسلطت المسرحية الضوء على بعض الأوضاع الاجتماعية وكواليس الرياضة وكرة القدم ومشاكل المدربين والمحترفين.