مفرح الشمري



الحملة الإعلانية لدورة اكتوبر التلفزيونية والتي انطلقت من 20 سبتمبر الماضي لتشويق مشاهدي تلفزيون الكويت في الداخل والخارج، شجعت وحمست الجميع لمتابعة هذه الدورة التي حملت شعار «الكويت بعيون كويتية»، خصوصا انها جاءت من خلال «برومو» جميل «متعوب عليه» ضم برامج هذه الدورة ونجومها باستعراض جميل لما يقدمه تلفزيون الكويت في دورته الجديدة والجميع كان ينتظر الاول من أكتوبر لمتابعة برامج الدورة التي يتصدى لتقديمها عدد من المذيعين والشخصيات المحببة للمجتمع الكويتي والخليجي وانتظرنا حلول شهر اكتوبر بفارغ الصبر حتى نشاهد تلك الشخصيات على الشاشة، ولكن حتى اللحظة لم تنطلق الدورة على الرغم من مرور الثلث الاول من اكتوبر دون اي برامج جديدة حملها ذلك «البرومو»، الذي لا بد انه كلّف وزارة الاعلام أموالا لتنفيذه!



«يا جماعة الخير» إذا لم تكونوا جاهزين للدورة البرامجية الجديدة ليس له داع للإعلان عن حملة لدورة أكتوبر وندخل هذا الشهر ولا تنطلق هذه الدورة، المفروض من المسؤولين القائمين عليها التأني في مثل هذه الأمور حتى لا يفقد المشاهدون مصداقيتهم بتلفزيون الكويت وحتى لا ينطبق علينا المثل الشعبي «سخنا الماي.. وطار الديك»!