القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



اقترب مهاجم الأهلي صلاح محسن من الانضمام إلى صفوف فريق سيراميكا بقيادة المدرب أحمد سامي، بعد ان خرج من حسابات المدير الفني للأهلي الجديد كريستيان كولر، وأكد ذلك مدرب سيراميكا الذي صرح بأنه ينتظر الصيغة النهائية لاتفاق إدارة النادي الأهلي وسيراميكا لضم صلاح محسن على سبيل الإعارة.



إلى ذلك، خطا فريق بيراميدز خطوة مهمة في سبيل التأهل إلى دور الـ32 الإضافي لبطولة الكونفيدرالية بعد فوزه 2-0 على فريق أهلي الساحل السوداني في دور الـ32 الأول، وهي المباراة التي اقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، بناء على طلب الفريق السوداني.