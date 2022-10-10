الدوحة - فريد عبدالباقي



التقى نجم الكرة الإنجليزية السابق، وسفير كأس العالم قطر 2022 ديفيد بيكام، مجموعة من أعضاء شبكة قطر لقادة المشجعين، التي أطلقتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث العام الماضي، حيث استعرضوا أمام قائد منتخب إنجلترا السابق دورهم في تعزيز الحماس لدى الجمهور حول مونديال قطر، وضمان خوض جمهور البطولة تجربة استثنائية خلال منافسات كأس العالم 2022.



حضر اللقاء مع بيكام، في جناح الإرث بمقر اللجنة العليا، قادة المشجعين: عثمان آل إسحاق من قطر، وحسام العلا من مصر، وعثمان عباسي من الجزائر، ولودميلا كروز من البرازيل، وآرون فيرنانديز من الهند، ويزنيا نافارو من المكسيك.



وقالت مسؤولة إدارة التفاعل مع المشجعين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث هيا الكواري: يلعب قادة المشجعين دورا مهما في التواصل مع جمهور كرة القدم القادم من أنحاء العالم لحضور فعاليات كأس العالم، وتزويدنا بما لديهم من آراء واقتراحات واستفسارات حول كافة جوانب البطولة والدولة المستضيفة.



وتضم شبكة قطر لقادة المشجعين 400 من جمهور كرة القدم والمؤثرين من 60 دولة، من بينهم أكثر من 200 عضو يمثلون المنتخبات الـ 32 المشاركة في المونديال، وكذلك ممثلون عن الجاليات المقيمة في قطر.



الى ذلك، كثف منتخب قطر الأول لكرة القدم تدريباته اليومية استعدادا لخوض المباراتين الوديتين أمام بنما وغواتيمالا، خلال معسكره الحالي في مدينة ماربيا الإسبانية، ضمن برنامج العنابي لكأس العالم 2022.

ويلعب العنابي في كأس العالم برفقة منتخبات المجموعة الأولى مع الإكوادور والسنغال وهولندا.