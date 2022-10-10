الرياض - خالد المصيبيح



تبدأ اليوم الجولة السابعة من الدوري السعودي بـ 3 لقاءات أحدها قمة الجولة وحديث الشارع الرياضي السعودي والتي ستجمع الشباب المتصدر بالعلامة الكاملة من الجولات الـ 6 السابقة في اختبار قوي هو الأول له، حيث سيواجه الهلال الخامس والذي ليس أمامه سوى الفوز إذا ما أراد الاستمرار في منافسة فرق المقدمة بعد أن خسر في الجولات السابقة 5 نقاط يبحث اليوم عن إيقاف نزيف النقاط، حيث ستشكل خسارته فارقا كبيرا في النقاط بينه وفرق المقدمة خاصة الشباب.



ويرى الكثير من المتابعين أن صدارة الشباب لم تمر بتجربة قوية وان لقاء اليوم هو الاختبار الأول لها إلا أن الشباب رغم ذلك ظهر بشكل جديد بعد ضم الفريق لعدة عناصر أجنبية اتضح تأثيرها وفعاليته، وفي الجانب الآخر يفتقد الهلال اثنين من أبرز عناصره المؤثرة وهما سالم الدوسري وسلمان الفرج وربما يشارك اليوم إذا ما اكتملت جاهزيته.

ويقام أيضا لقاء الطائي السادس بالرائد الثامن فيما يلتقى الوحدة الـ 12 بالباطن آخر الترتيب، وكانت الجولة السابقة قد شهدت إقالة المدرب الأول في هذا الموسم وهو البلجيكي فاندبروك مدرب أبها بعد تردي نتائج الفريق أدت به للمركز الـ 14.