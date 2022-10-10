بيروت - ناجي شربل



هبط الأنصار حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري لبنان إلى المركز الثالث، بتعادله مع الصفاء 1-1 ضمن المرحلة الخامسة، إذ سجل للأنصار السنغالي الحاج مالك وللصفاء ديالو.



وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، أسقط الشباب الغازية مضيفه الحكمة بيروت بثنائية سجلها الغاني غيديون تيتي محققا فوزه الأول هذا الموسم، وملحقا بالحكمة خسارته الثالثة.

وفي مجمع المرداشية الرياضي بزغرتا، فاز العهد حامل اللقب على طرابلس الرياضي برباعية نظيفة تقاسمها كل من محمد حيدر ومحمود سبليني، كما حقق شباب الساحل فوزه الثالث هذا الموسم على الإخاء الأهلي عاليه صاحب القاع 3-1 على ملعب نادي العهد على طريق المطار.