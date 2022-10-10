دارين العلي



أطلق مكتب الشهيد فعاليات أكاديمية المبدعين 4 والتي تهدف إلى تخريج شخصيات وطنية متزنة في جوانب الحياة وغرس قيم المواطنة الصالحة في المجتمع والوطن، إضافة إلى تحقيق التوازن النفسي للوصول إلى الغايات وتطوير مهارات فنون التعامل مع الذات لمواجهة تحديات الحياة كما تهدف الأكاديمية لرفع مستوى التحفيز الداخلي ليكتسب المتدرب مهارات كسب الآخرين وجعل أبناء الشهداء شخصيات عملية منتجة في الوطن وشعاعا يقتدى بهم في المجتمع.



وفي هذا الشأن، قال المدير العام لمكتب الشهيد صلاح العوفان انطلقت أكاديمية المبدعين 4 بعد انقطاع سنتين بسبب ظروف جائحة كورونا وقد خصصنا هذه الأكاديمية الرابعة لتنمية الروح الوطنية والإنسان المصلح المنتج في المجتمع والبيت والعمل والحياة ككل بما يعود على الجميع بالنفع العام من خلال التركيز على 8 من جوانب أساسية بالحياة عبر دورات تدريبيه يقدمها نخبة من الأكاديميين بواقع مرتين في الأسبوع



وذكر العوفان أن المشاركين في الأكاديمية يبلغ عددهم 45 من أبناء الشهداء تم اختيارهم عبر لجنة متخصصة بعد استيفائهم الشروط الموضوعة من بين 88 شخصا تقدموا تفاوتت أعمارهم ما بين 23 إلى 50 عاما، مضيفا أن عمل الأكاديمية سيستمر حتى يناير القادم وسينالون 16 شهادة وهي مجموع الدورات التي سيحضرها المشاركون إضافة إلى الشهادة الكبرى في نهاية اجتياز الأكاديمية.



وختم العوفان بأن برنامج مكتب الشهيد حافل بالأنشطة والفعاليات هذا العام حيث سيكرم المكتب الفائقين من أبناء الشهداء في نوفمبر القادم بحضور وزير شؤون الديوان الأميري ورعايته فضلا عن مشاركة المكتب في الأسبوع «الكويتي - المصري» لاستذكار شهداء الكويت الذين فاضت أرواحهم دفاعا عن الأرض العربية في معركة أكتوبر وكذلك استذكار الشهداء المصريين الذين دافعوا عن أرض الكويت أثناء فترة الغزو الغاشم، وسيكون هناك أوبريت وطني خلال شهر فبراير للاحتفالات الوطنية السنوية بمناسبة الاستقلال والتحرير ومسابقات كرة قدم للبراعم تنسيقا مع اتحاد كرة القدم إضافة إلى بطولة بادل.



بدوره، قال مدير إدارة التوجيه والرعاية الأسرية في المكتب محمد المطيري إن أكاديمية المبدعين الرابعة بدأت بموسمها الرابع في مجموعة من الدورات تشمل 16 دورة تدريبية لأبناء وبنات الشهداء تشمل الجانب الاجتماعي والنفسي والصحي والمهني والوظيفي والمالي إضافة إلى جانب المواطنة والجانب الديني والتعليمي.



وقال طرحنا رابطا عبر موقع المكتب للتسجيل ثم المقابلات من خلال لجنة متخصصة للتحكيم وتم فرز الأسماء وقبول المشاركين مؤكدا أن التميز في هذه الأكاديمية سيكون عبر التنوع في الدورات في فترة مسائية عبر يومين بالأسبوع دورتين لكل جانب من الجوانب الثمانية.



من جهته، قال مدير أكاديمية المبدعين الرابعة بدر الياقوت إن الأكاديمية تأسست سنة 2018 واستمرت إلى 2022 لتغرس قيما مهمة لأبناء الشهداء من ناحية تدريبهم على المهارات الابداعية في الحياة ومن ناحيه تنظيم حياتهم ومهاراتهم الوطنية بحيث يكون المواطن صالحا في مجتمعه وفي نفسه.



وقال إن أبناء الشهداء يحتاجون هذه المهارات من أجل العطاء الوطني والتطوير والنهضة حيث يحدوها شعار تأسيس الشخصيات المتزنة في الحياة من أجل التوازن الروحاني والمادي والمهني والأسري وستستمر الدورة لمدة ثلاثة أشهر وبعد ذلك يحصل أبناء الشهداء على شهادات معتمدة من الدولة بحيث يستفيدون منها في حياتهم.