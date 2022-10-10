تطرح جمعية النجاة الخيرية يوم الجمعة المقبل، 14 الجاري، حملة «إبصار» السادسة لعلاج مرضى العيون، والتي تسعى الجمعية من خلالها علاج مرضى العيون في الدول الفقيرة، والتي يقدر أعدادهم حسب إحصائيات الأمم المتحدة بالملايين. وفي هذا الصدد قال عضو حملة «إبصار» التابعة لجمعية النجاة الخيرية الرحالة والناشط في العمل الخيري محمد الميموني: تعد حملة «إبصار»علامة إنسانية رائدة للنجاة الخيرية خاصة، وللكويت عامة، مبينا أن حملة «إبصار» تدعم أهداف الأمم المتحدة وذلك من خلال تعزيز الجانب الطبي والتنموي والإنساني والتعليمي، وتسهم في تنمية الأفراد والمجتمعات في الدول الفقيرة.