نظم الاولمبياد الخاص الكويتي وجمعية أهالي الاشخاص ذوي الإعاقة برنامج صغار اللاعبين الرابع في «رينبو بارك» بمول العاصمة بمشاركة 80 طفلا من أعمار 3 الى 7 سنوات يمثلون 14 جهة من رياض الاطفال والحضانات والمدارس التي تعنى بالأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وذلك على مدى يومين، استمتع فيهما اللاعبون بالألعاب الرياضية والترفيهية، حيث تم إهداء كل لاعب حقيبة تحتوى على ادوات رياضية تساعده على تطبيق المهارات الرياضية.



وأقيم البرنامج بحضور رئيس مجلس ادارة نادي الطموح الرياضي الكويتي ـ المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلى، والرئيس الفخري لنادي المعاقين الشيخة شيخة العبدالله، ونائب رئيس مجلس ادارة نادي الطموح هدى الخالدي، وممثلي الجهات المشاركة.



وأكدت رحاب بورسلي على أهمية التنشئة الرياضية من خلال هذه البرامج لتوجيه الاطفال من ذوي الاعاقة الذهنية في هذه السن المبكرة لممارسة الرياضة لما لها من مردود ايجابي على حياتهم فيما يتعلق بالصحة البدنية والنفسية، بالاضافة إلى توسيع قاعدة الممارسين للرياضة والتي تمنح الفرصة لاكتشاف المواهب في جميع الألعاب لتغذية الفرق والمنتخبات الرياضية بالعناصر الواعدة استكمالا لمسيرة التطوير وتحقيق المزيد من الانجازات لرياضة الأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية محليا ودوليا.



وأضافت أن الاولمبياد الخاص انطلاقا من رسالته التي تستوعب جميع المراحل السنية يولي الكثير من الاهتمام بتكثيف وتنويع البرامج الرياضية والتوعوية والخدمات الموجهة للاطفال لتأمين بيئة مثالية لهذه الشريحة ومستقبل اكثر إشراقا لرياضة الاشخاص ذوى الاعاقة الذهنية.



وأشادت بورسلي برعاية ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي كان له اكبر الأثر في انجاح البرنامج وجهود نادي الطموح الكويتي الرياضي وجمعية أهالي الأشخاص ذوي الاعاقة، كما قدمت الشكر للهيئة العامة للرياضة وجريدة «الأنباء» وتلفزيون الكويت ومول العاصمة والجهات المشاركة وكل الجهود التي ساهمت في إخراج البرنامج بصورة مميزة.