أسامة دياب



وصلت امس السفينة البحرية الإيطالية «باولو ثون دي ريفيل» في زيارة تستغرق 3 أيام، وتعتبر السفينة المتعددة الأغراض رائدة في عملية «أجينور» للتوعية البحرية التي تقودها أوروبا في مضيق هرمز. ومن المقرر أن يستضيف السفير الإيطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي وقائد القوة في عملية «أجينور»، الأدميرال الإيطالي ستيفانو كوستانتينو، حفل استقبال ديبلوماسيا وبحريا على متن السفينة غدا، للمشاركة في حوار بحري أوسع مع السفراء المعتمدين والممثلين العسكريين لدى الكويت، حيث تهدف المبادرة البحرية الأوروبية إلى تعزيز التعاون الشامل بين الدول والعلاقات الديبلوماسية والعسكرية مع الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة. وتعتبر منطقة الخليج أهم مناطق التجارة في العالم، كما أن مضيق هرمز الذي يربط منطقة الخليج بالمحيط المفتوح هو عنق الزجاجة لطرق التجارة الدولية، فأي حادث فيه له تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي، فبعد سلسلة من الأحداث عام 2019، بدأ تحالف من الدول الأوروبية مهمة بحرية مخصصة، لطمأنة الشحن البحري التجاري العابر في المضيق، من خلال تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار والازدهار.