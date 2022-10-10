قام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي بتنظيم زيارة خاصة لنزلاء دار رعاية المسنين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لمشاركتهم اليوم العالمي لكبار السن.



وتأتي هذه الزيارة في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية الشاملة وحرص التجاري على التواصل مع أفراد المجتمع كافة.



وتعقيبا على هذه الزيارة، صرحت نائب المدير العام القطاع التواصل المؤسسي، أماني الورع قائلة: نسعى في البنك التجاري الكويتي دوما إلى إرساء مفاهيم جديدة للمسؤولية الاجتماعية من خلال التلاحم والتكاتف ومشاركة جميع فئات المجتمع مناسباتهم السعيدة، وعليه فقد آثرنا أن نشارك نزلاء دار رعاية المسنين هذا اليوم، لتأكيد عمق الترابط والتواصل مع النزلاء من المسنين، وتقديم التهنئة المصحوبة بأطيب التمنيات لهم بموفور الصحة والعافية.



وتابعت الورع مبينة حرص التجاري على ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي المشترك بمد يد العون لمؤسسات المجتمع المدني تعزيزا للمبادئ السامية للتكافل والتضامن الاجتماعي وهو ما لمسه فريق قطاع التواصل المؤسسي بالبنك أثناء الزيارة من خلال السعادة التي ارتسمت على وجوه نزلاء دار المسنين.



هذا، وقد كان في استقبال فريق التجاري حمد الخالدي مدير إدارة رعاية المسنين، وجاسم الدالوي مراقب إدارة رعاية المسنين، ومحمد العنزي رئيس قسم رعاية المسنين، وهدى ملفي المطيري رئيسة قسم رعاية المسنين الذين ثمنوا مبادرة البنك تجاه كبار السن، حيث أشادوا بمساعي البنك ورعايته الدائمة لأنشطة منظمات المجتمع المدني في إطار مسؤوليته الاجتماعية.