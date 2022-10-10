استكمالا لجهودها في توفير خدمات تصميم وبناء متكاملة لعملائها من أصحاب مشاريع السكن الخاص عبر نافذة واحدة، تقدم «أسيكو البيوت»، أحد قطاعات «أسيكو المجموعة» ضمن مجموعتها الصناعية والإنشائية، خدمة تقديم حلول هندسية بنظام أسيكو عبر منصة «أسيكو زووم» الإلكترونية، منظمة من خلالها اجتماعات افتراضية للعملاء مع أسيكو أثناء المراحل الأولية للمشروع وخلال مرحلة التصميم اذا كان هناك حاجة، وبحضور جميع الأطراف المعنية بالمشروع من مهندسين وإداريين.



وتأتي هذه الخطوة لتضمن للعميل المزيد من مشاركة أفراد العائلة بسهولة وراحة، توفيرا للوقت والجهد، وذلك من خلال إمكانية متابعة التصميم ومستوى التشطيب مع المسؤولين في الشركة ومقابلتهم، بكل سهولة وسرعة، وفي أي وقت ومن أي مكان.



وفي هذا السياق، صرح رئيس فريق التسويق في أسيكو البيوت مشعل العيسى: باعتبارنا شركة كويتية وطنية لها دور بارز في تنمية القطاع الإنشائي في البلاد، نواصل جهودنا في المساهمة بتسريع عملية إسكان المواطنين في المدن والمناطق الجديدة، تزامنا مع سرعة تسليم القسائم السكنية لهم فيها، وذلك من خلال استمرارنا بابتكار الحلول وإطلاق الخدمات المتطورة، من شأنها تعزيز تجربة العميل الشاملة مع الشركة، والتي تلبي كل ما يحتاج إليه لبناء بيت العمر من خدمات هندسية وتخليص معاملات وتنفيذ المشروع، مع توفير جميع مواد البناء، تحت سقف واحد وبوسائل تضمن أعلى مستوى من الكفاءة والراحة والسهولة.



وأضاف العيسى أن التواصل مع العملاء عن بعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، أصبح ضروريا وسط النمط المتقدم للحياة ووتيرته المتسارعة، وأفادت أيضا بأن خدمة «أسيكو زووم» تقدم ميزة الحصول على الحلول الهندسية خلال المراحل الأولية بكل وضوح، أينما كانوا وفي أوقات مقاربة تناسبهم وتناسب جميع الأطراف المعنية بالمشروع، نظرا لسهولة دعوتهم وحضورهم عبر هاتفهم الذكي أو جهاز الكمبيوتر أو غيرهما، متجنبين عناء التنسيق بينهم لإيجاد وتحديد المكان والموعد الذي يتناسب مع جدول كل فرد منهم، أو احتمال غياب أحد منهم، لتفادي أي أمور تعوق وتؤخر تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من تلك الاجتماعات، والتي تأتي خدمة «أسيكو زووم» لتقديم حلول سهلة لها.