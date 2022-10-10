محمود عيسى



توقع تقرير صادر عن شركة ماركتس ريسيرتش كومباني ان تصل قيمة سوق مقاولات الخدمات في قطاع النفط والغاز والتي تنفذ وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC نحو 409.11 مليارات دولار بحلول نهاية العام الحالي، وان ينمو بمعدل سنوي مركب يزيد على 4.76% خلال الفترة الواقعة بين 2022 و2028.



وقالت الشركة إن هذا التقرير عبارة عن تجميع للمعلومات المباشرة، والتقييم النوعي والكمي من قبل محللي صناعة الخدمات النفطية، والمدخلات من خبراء الصناعة والمشاركين فيها عبر سلسلة القيمة.



وقدم التقرير تحليلا متعمقا لاتجاهات السوق ومؤشرات الاقتصاد الكلي والعوامل التي تحكم توجهات السوق جنبا إلى جنب مع جاذبية السوق وفقا للقطاعات. كما يرسم التقرير خرائط التأثير النوعي لعوامل السوق المختلفة على قطاعات السوق والمناطق الجغرافية.



ويشتمل سوق خدمات النفط والغاز وفقا لنظام (EPC) على مشاريع قائمة على العقود، بما في ذلك أنشطة الهندسة والتوريد والبناء في قطاعات التنقيب عن النفط والغاز والإنتاج والتكريــــر والتخزيـــن والتوزيع. وتشمل بعض أنشطة EPC التصميم والتصنيع والبناء والتركيب وإنتاج المعدات والعمليات التي تسبق التشغيل، وخدمات الصيانة والمشاركة في مراحل مختلفة من العمليات، بدءا من استكشاف وإنتاج النفط والغاز ونقل المنتجات الى محطات التكرير وأنشطة التوزيع.



ويستعرض التقرير اهم الشركات العالمية في هذا المضمار وقال ان من بين كبرى الشركات الرائدة في السوق العالمية للنفط والغاز في مضمار EPC شركات وورلي بارسونز، تكنيب، سي بي اند اي، هيونداي اندستريز، سايبيم، وود، جي اس، دايليم، دايوو، كيه بي ار، بتروفاك، تكنيكاس ريونيداس، وغيرها.



ومن آخر أخبار هذه الصناعة وتحديثاتها انه في يونيو 2022 سادت توقعات بأن تقوم شركة نفط الكويت بترسية عقد الهندسة والتوريد والبناء (EPC) لخطوط التدفق في منطقة غرب الكويت والأعمال المرتبطة بها في الربع الثالث من عام 2022، وقد تم إصدار مناقصة عقد البناء الرئيسي في 24 مارس 2022. ويشمل النطاق تركيب وإصلاح واستبدال وتعديل خط التدفق والأعمال المرتبطة بالحقن والمياه قليلة الملوحة وآبار المصدر وشبكة الأنابيب. ومن المقرر أن تكتمل التكلفة التقديرية للمشروع البالغة 50 مليون دولار بحلول الربع الأول من عام 2024.



وكذلك حصول شركة سايبيم في يوليو 2022 على العديد من العقود البرية والبحرية في الشرق الأوسط بقيمة 1.25 مليار دولار تقريبا. وتتضمن المجموعة الأولى من العقود تمديد عقود الحفر البرية في الشرق الأوسط بنحو 600 مليون دولار. وثمة أربعة عقود EPC جديدة أخرى في الشرق الأوسط تحتوي على تركيب العديد من السترات البحرية، والطوابق، وخطوط الأنابيب البحر، والكابلات المركبة تحت سطح البحر وكابلات الألياف الضوئية، وتعديل مجالاتها.



التحليل الإقليمي



وقال التقرير ان الطلب المتزايد على الطاقة بسبب ارتفاع معدل التحول الحضري في الدول الآسيوية ادى إلى ارتفاع معدل إنتاج النفط والغاز في المنطقة. إن وجود دول مثل الصين هو المحرك الرئيسي لنمو سوق EPC في المنطقة، حيث تعتبر الصين أكبر منتج للنفط الخام والغاز الطبيعي في منطقة آسيا والباسيفيك، حيث استحوذت في عام 2020 على حوالي 30% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي، بالاضافة للتخطيط للمزيد من مشاريع التنقيب والإنتاج والتكرير لتحقيق التوازن في حالة العرض والطلب على الغاز الطبيعي في البلاد، حيث شهدت الصين طفرة في الطلب على الغاز الطبيعي في كل من القطاعين الصناعي والتجاري.