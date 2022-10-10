أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين العشرين في السحب الشهري لحساب كنز، حيث حصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب.



وفيما يلي أسماء الفائزين:



عبدالهادي عبدالمهدي أحمد، أحمد عطا الله الدسم، أحمد ناصر النهام، اوضاح محمد الصباح، بدر غالب المطيري، بسام محمد نزال، داليا عبدالمجيد الغربللي، ضاري مبارك الشمري، هاجر غلوم الربيعي، هدى محمود النقي، ابراهيم علي الغريب، مكية عمران المطير، محمد عبدالرزاق رزوقي، محمد فارس النصار، سالم أحمد عبدالغفور، ويليام هاندريك بوتنج، صالح بوخمسين، حمد عبدالله العتيقي، زمزم سالم عايز، زهية ياسين الشمري.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا ربع سنوي يمنح الفرصة للفوز بمبلغ 25 ألف دينار، وجائزة نصف سنوية بقيمة 350 ألف دينار، وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، ويوفر حساب كنز أيضا فرصا أكبر لـ 29 عميلا سنويا للفوز بجائزة سحب الخاص بالفروع والتي تبلغ قيمتها 5000 دينار.

وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.