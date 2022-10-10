تشارك الفنانة إليسا في فعالية لمكافحة مرض سرطان الثدي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 15 الجاري، حيث ستحضر لتروي قصتها القاسية مع المرض وتخطيها للظروف الصعبة، كذلك سيتم تكريمها من قبل الجهة المنظمة لهذا الحدث، لدعمها لمرضى سرطان الثدي والتوعية بهذا المرض.



من جانب آخر، تستعد إليسا لحفلها الغنائي الذي سيجمعها مع تامر حسني في الكويت والذي سيقام 24 نوفمبر المقبل بقاعة «الآرينا»، وكانت الجهة المنظمة قد نفت وجود أي بوسترات خاصة بالحفل تجمع الثنائي بعد أن انتشر بوستر غير رسمي لإليسا وتامر بصورة واحدة، حيث تم بعد ذلك طرح صورة دعائية خاصة لكل نجم بمفرده.