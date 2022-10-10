القاهرة - محمد صلاح



رفض الفنان أحمد مكي رفضاً قاطعاً التصريح أو الرد على شائعة خبر انفصاله عن زوجته الأولى وأم ابنه الوحيد التي حرص على إخفائها عن الإعلام طوال هذه الفترة، وان سبب الانفصال انه يعيش قصة حب جديدة، مؤكدا أن حياته الخاصة ليست مجالا للنشر على وسائل الإعلام ولا يحبذ الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بشؤونه الخاصة.



من ناحية أخرى، يعكف مكي على التجهيزات الخاصة بالجزء السابع لمسلسله «الكبير أوي» للعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل بعد أن حقق الجزء السادس نجاحا ساحقا الموسم الأخير، حيث يشرف مكي بنفسه مع المخرج أحمد الجندي على كل التفاصيل الخاصة بالكتابة واختيار الفنانين.