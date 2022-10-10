بيروت - بولين فاضل



عبرت الفنانة سيرين عبدالنور بطريقة غير مباشرة عن ندمها على جلسة الصلح التي أقامتها زميلتها الفنانة ماغي بوغصن قبل سنوات وضمتهما إلى جانب نادين نجيم ونادين الراسي وورد الخال وجيسي عبده وأخريات.



وبعد تصريح سيرين عبدالنور خلال منتدى الإعلام العربي في دبي عن رفض نادين نجيم العمل معها في مسلسل واحد، خرجت العديد من الحسابات الفنية الكبرى على «السوشيال ميديا» بمقاطع وتغريدات تتحدث عن علاقات الفنانات ببعضهن البعض بشكل عام.

وقامت سيرين وعبر حسابها الرسمي على «تويتر» بإعادة تغريدة تظهر فيها جلسة الصلح التي أقامتها ماغي قبل سنوات، وقالت في تعليقها على التغريدة: «سامحوني غلطت».



وكانت الفنانة سيرين عبدالنور قد أثارت الجدل خلال جلسة حوارية بعنوان «الدراما على عرشها» ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي والتي أدارها الإعلامي اللبناني نيشان وحضرها كل من سيرين، صادق الصباح، عابد فهد، سارة الجرمن مديرة إدارة القنوات العامة بمؤسسة دبي للإعلام.