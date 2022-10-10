أصدر النواب د.حسن جوهر ود.بدر الملا ومهلهل المضف وعبدالله المضف ومهند الساير بيانا بشأن المرسوم الصادر بموجب المادة 106 من الدستور جاء نصه كالتالي:



تابعنا في الآونة الأخيرة التطورات والاجتهادات بشأن تأجيل اجتماع جلسة افتتاح مجلس الأمة استنادا الى المادة 106 من الدستور.



ولما كان هذا الاجتهاد جاء مخالفا للمادة 87 من الدستور والتي تعد المادة المعنية بالتطبيق، فإننا ككتلة نيابية ومن باب التعاون ندعو سمو رئيس مجلس الوزراء الى سرعة تشكيل حكومته وأداء اليمين الدستورية أمام سمو الأمير، لاسيما أنه في تقديرنا والعديد من الآراء القانونية المقدرة ان مرسوم تأجيل اجتماع مجلس الأمة رفع من حكومة جديدة لم تؤد اليمين الدستورية لمباشرة اعمالها علاوة على انه فور صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة تزول صفة حكومة تصريف العاجل وهو الأمر الذي يوصم مرسوم التأجيل بعدم المشروعية ليصبح هو والعدم سواء.



لذا تأسيسا على ما سبق، إننا نؤكد ان الدستور هو خيار الجميع ومسطرة التعاون بين السلطات فلا اجتهاد بمجال النص ولا تأويل لنصوص واضحة الدلالة، وعليه فإن الدعوة لجلسة افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر يجب ان تراعي المواعيد المقررة دستوريا وفق المادة 87 ولا تخرج عن حدود الأسبوعين.