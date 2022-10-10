مع استمرار حالة الجدل الدستوري حول تأجيل افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة إلى 18 الجاري، صدر ملحق خاص لـ «الكويت اليوم» بمرسوم تأجيل الانعقاد والمؤسس على المادة 106 من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومرسوم الدعوة لانعقاد المجلس في 11 أكتوبر، وبعد عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء نصت المادة الأولى من المرسوم على ان «يؤجل انعقاد اجتماع مجلس الأمة العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 إلى صباح الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444هـ الموافق 18 أكتوبر 2022، وعلى الجهات المعنية ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ إلى مجلس الأمة».



وكان الخبير الدستوري د.عادل الطبطبائي قد أكد أن استخدام المادة 106 من الدستور لتأجيل اجتماع مجلس الأمة صحيح دستوريا، لأن هذه المادة لم تفرق بين اجتماع الافتتاح أو الاجتماعات الأخرى مادام هناك موعد محدد للاجتماع، فضلا عن ان هناك ضرورة تسمح باستخدام المادة 106 مؤداها اننا أمام حكومة غير مكتملة الأركان لاستقالة بعض أعضائها.