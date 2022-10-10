رشيد الفعم ـ سلطان العبدان



أكد مصدر نيابي أن الاجتماع المرتقب الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح للالتقاء بالنواب والاستئناس بآرائهم من أجل تقريب وجهات النظر حول التشكيل الحكومي المرتقب سيكون واضحا لوضع النقاط على الحروف لمرتكزات المرحلة المقبلة. وبين المصدر لـ «الأنباء» أن عددا من النواب بادروا أمس الأول إلى وضع ورسم أولوياتهم التي ستطرح في اللقاء المرتقب. وأوضح المصدر أنه على رأس تلك الأولويات تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة والترضيات والأسماء التي كانت محل أزمة سياسية بين السلطتين في المرحلة السابقة. وأشار إلى ان اشتراط تقديم الحكومة برنامج عملها في الجلسة الافتتاحية هو الأساس والمحك لأي تعاون مرتقب، بالإضافة إلى ان اختيار المحلل يجب ان يكون مدروسا ومقبولا من الكتلة النيابية. من جهته، أكد النائب شعيب شعبان ضرورة تعاون جميع النواب لما فيه خير ومصلحة البلاد والعباد في المرحلة القادمة، مشددا على ضرورة استكمال التنسيق بين جميع النواب. وقال شعبان، في تصريح خاص لـ «الأنباء»: لن نسمح بإقصاء أحد من النواب، فالجميع يريد خدمة هذا البلد ونحن نحسن الظن بجميع النواب وهم خيار الشعب الكويتي بالنهاية. وحول دعوة رئيس الوزراء للالتقاء مع النواب بشأن التشكيل الحكومي، أكد شعبان أنه «حتى الآن لم تصلني دعوة»، مبينا أنها «خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح، وخطوة جديدة نتمنى أن تؤدي الهدف والغاية المطلوبة منها بتقريب وجهات النظر بين السلطتين».



وفي السياق ذاته، أصدر النواب د. حسن جوهر ود. بدر الملا ومهلهل المضف وعبدالله المضف ومهند الساير «كتلة الـ ٥» بيانا دعوا فيه سمو رئيس الوزراء إلى سرعة تشكيل الحكومة وأداء اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير.