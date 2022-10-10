عبدالكريم أحمد

من المقرر أن تفصل محكمة التمييز اليوم الاثنين في طعن 29 مواطنا من أبناء قبيلة شمر بينهم النائب مرزوق الخليفة، في حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسهم سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة تنظيم انتخابات فرعية للقبيلة خلا العام 2020. وقال المحامي خالد الميزاني لـ «الأنباء» إنه بصفته محامي المتهم الثالث «مرزوق الخليفة» دفع أمام المحكمة بخطأ حكم محكمة الاستئناف بتطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وبانتفاء أركان الجريمة المنسوبة إلى موكله وعدم توافر أركان الاتهام بحقه.

وأضاف: «كما دفعنا ببطلان أقوال المتهم الثاني خلال جلسة الاستئناف المنعقدة في تاريخ 15 ديسمبر 2021 لمخالفتها المادة 44/70 من قانون الإثبات الذي يتعين الرجوع إليه لتكملة ما خلا منه القانون الأول، كما يوجب على الشاهد أن يحلف اليمين قبل أدائه الشهادة».