أعلن مركز نبراس للسنة النبوية، أحد مشروعات جمعية إنسان الخيرية، عن تنظيم الدورة التخصصية في علم السنة النبوية في علمي مصطلح الحديث وتدوين السنة النبوية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك في منتصف شهر أكتوبر من العام الجاري.

وبهذه المناسبة، صرح د. محمد حمد العتيبي رئيس مركز نبراس للسنة النبوية: "تلبي هذه الدورة ومثيلاتها رغبة طلاب العلم عموماً، وطلاب الحديث بشكل خاص، حيث تسهم مثل هذه الدورات في تسليط الضوء على مباحث علوم السنة المختلفة في دورات تخصصية ومركزة يقدمها ثلة من المتخصصين في علم السنة".

وأَضاف العتيبي: "ومما يزيد من أهمية هذه الدورات استقطابها للمختصين والأساتذة في مجال السنة النبوية، واستضافتهم في دولة الكويت لتسهيل توصيل العلم لطلابه، وتقريب العلم لراغبيه، وهو الأمر الذي يقع ضمن اولوياتنا وأهدافنا الأساسية، وتعد بمواصلة هذا الدرب بما يخدم مجتمعنا ويقابل متطلبات طالبي العلم".

وأشار العتيبي إلى ان مركز نبراس يسعى دوماً من أجل الريادة والتميز في خدمة السنة النبوية وعلومها في شتى المجالات جمعاً بين أصالة الماضي ومعاصرة الحاضر واستشراق المستقبل والاستفادة من الطاقات والخبرات الشابة في سبيل نشر صحيح السنة، ودعم المشاريع البحثية والتقنية التي ترتقي بمكانة السنة النبوية وتليق بمنزلتها، يشرف عليه ثلة من المختصين المهتمين بالسنة النبوية، وفتح آفاق الشراكة مع كافة المؤسسات وذوي الخبرة، واستثمار جميع القدرات لتحقيق رؤية المركز.

وفي الختام، تقدم العتيبي بالشكر إلى فريق عمل مركز نبراس للسنة النبوية وكذلك جمعية إنسان على الدعم المتواصل، وكذلك لوزارة الأوقاف والأمانة العامة للأوقاف بجزيل الشكر والتقدير والعرفان على رعايتها لفعاليات مركز نبراس، والدورات التدريبية التي تطلقها بما يخلق أثراً كبيراً في خدمة السنة.

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