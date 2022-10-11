القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة لن تتخلى عن أسر شهداء الوطن ولن تنسى تضحياتهم بدمائهم وأرواحهم من أجل مستقبل أفضل لمصر، مقدما التهنئة للخريجين الجدد من أكاديمية الشرطة وأسرهم.



وقال الرئيس السيسي - في كلمة مرتجلة في ختام الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة امس - «كل الاحترام والمحبة للعطاء الذي قدمه الشهداء وأسرهم من أجل بلدنا وشعبنا»، مضيفا أن «هذه الدماء لن تضيع عند الله ونحن لن ننساها».



وتابع الرئيس: «إن ما وصلنا إليه من وضع أفضل كان بسبب أرواح أبناء مصر من الجيش والشرطة من أجل حماية وأمن أكثر من 100 مليون نسمة وحماية مستقبلهم».



وقال الرئيس «لن أقول لكم لا تحزنوا بل نحن معكم.. والله معنا.. فالشهيد عند الله شيء جميل ومن يعوضه هو الله سبحانه وتعالى».



واستطرد الرئيس السيسي قائلا: «إن الأمور تحسنت في مصر كثيرا بفضل تضحيات الشهداء رغم التحديات والإرهاب.. ونحن في مكان أفضل وهناك المزيد وفاء واحتراما لهذه الدماء.. وكل التحية والمحبة والاحترام لأرواح الشهداء»، مجددا القول «لن ننساكم أبدا».



وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود شهداء الشرطة من كافة القطاعات الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ووجه التحية لأسر الشهداء قائلا «كل الاحترام والمحبة للعطاء الذي قدمتموه من أجل بلدنا وشعبنا».



وأضاف أن «الدماء التي قدمت والأرواح التي رحلت ليست بالثمن البسيط، ولكنها في رقابنا جميعا كمصريين وعند الله سبحانه وتعالى.. إن أسر الشهداء كانوا سببا فيما قدمه أبناؤهم من تضحيات في كافة القطاعات».



وتابع الرئيس السيسي: «إن ما قدمه الشهداء كان سببا فيما نحن فيه الآن، وكان ثمنا غاليا لحماية وطننا وتأمين واستقرار أكثر من 100 مليون والحفاظ على أمنهم ومستقبلهم»، مضيفا «البلد لو راحت مكنش هيبقي في مستقبل لأي أحد»، منوها بالدور الذي قام به شهداء الوطن من أجل رفعة مصر، مضيفا: «إن درجة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى كبيرة جدا».



وتابع الرئيس: «إن الأمور تحسنت كثيرا.. وتوقف التهديدات والإرهاب بفضل الله وتضحيات رجال الجيش والشرطة.. حيث أصبحنا في مكانة جيدة جدا»، مطالبا المصريين بالعمل بجد وجهد أكثر.



وأكد الرئيس السيسي تحسن الأمور بشكل كبير فيما يخص التهديدات والإرهاب، وذلك بفضل أبناء مصر من الجيش والشرطة وكافة قطاعات الدولة، معربا عن تحيته واحترامه وتقديره لأرواح وأسر الشهداء، قائلا: «لن ننساكم أبدا».



ووجه الرئيس التهنئة لطلاب أكاديمية الشرطة الجدد الذين تم الاحتفال بتخريجهم في الأكاديمية، داعيا في الوقت نفسه المسؤولين إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار وتقدم مصر.



وحرص الرئيس السيسي - خلال كلمته - على تهنئة الخريجين قائلا: رسالتي ستكون مختصرة لأبنائنا الخريجين اليوم..ألف مبروك، بدأتم مرحلة جديدة من حياتكم وكما أقول لنفسي، أقول لكل المصريين «مصر أمانة في رقابنا جميعا لتحقيق أمنها وسلامتها واستقرارها وتقدمها».