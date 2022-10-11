القاهرة - ناهد إمامأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، امس بدء إذاعة برنامج تلفزيوني خاص للمصريين بالخارج والمهاجرين، بعنوان «صالون سي سات مع إسراء نوار» تحت رعاية وزارة الهجرة، عبر قناة «CSAT» بالولايات المتحدة الأميركية، وتذاع بالقمر الصناعي «نايل سات».وصرحت وزيرة الهجرة سها جندي بأن هذا البرنامج يتضمن العديد من الرسائل الموجهة للمصريين بالخارج، للحفاظ على الهوية المصرية لدى المهاجر المصري، فضلا عن ترسيخ قيمة التعايش وقبول الآخر.وهنأت وزيرة الهجرة فريق العمل الخاص بالبرنامج، متمنية لهم النجاح، وأن يحقق كل الأهداف في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم عن طريق الحافظ على هويتهم، كما وجهت الشكر لقناة «CSAT» على الفكر الوطني والابتكار في إيصال رسائل تحث على تلاحم الشعب المصري، وذلك بما يتوافق مع دور الجاليات المصرية بالخارج الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.من جانبها، وجهت د.إسراء نوار، مقدمة البرنامج ومدير التطوير ورئيس لجنة الفنون والمعارض والبرامج بمكتبة جامعة تشابمان الأكاديمية بولاية كاليفورنيا وإحدى المشاركات في مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، الشكر لوزيرة الهجرة على رعايتها للبرنامج، مؤكدة أنه يسعى لتقديم روح التعايش من خلال سرد النماذج الفريدة، وسيتم تسليط الضوء على الأشخاص أصحاب القصص الملهمة في كل المجالات العملية والعلمية والاجتماعية.وأكدت أن البرنامج سيكون بمنزلة صوت وزارة الهجرة، وأن دعم وزارة الهجرة يعطي أملا وثقة كبيرة لدعم توجهات الدولة المصرية التي تؤكد فكرة التعايش.ولمشاهدة الحلقة الأولى من البرنامج خلال هذا الرابط: «https://youtu.be/zME6FZXNYi8».