القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان، السيطرة على حريق محدود شب، بعد ظهر امس، في مخزن فرعي تابع للتموين الطبي بالوزارة، بمنطقة العباسية في محافظة القاهرة.



وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توجه إلى مكان الحريق فور علمه بوقوعه، للاطمئنان ومتابعة المستجدات.



وأضاف «عبدالغفار» أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات، فيما أصيب أحد العاملين في المخزن، بحالة اختناق، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الزهراء الجامعي، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.



وتابع «عبدالغفار» أن جهات التحقيق تمارس عملها في تحديد أسباب اشتعال الحريق، وجار حصر الخسائر والتلفيات.