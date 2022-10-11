القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



أسفرت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز (موسم 2022 ـ 2023) التي أجريت أول من امس عن مواجهات مثيرة في الجولة الافتتاحية، أبرزها مواجهة الأهلي والإسماعيلي، فيما يلعب الزمالك في الجولة الأولى ضد سموحة.



وتشهد الجولة الـ14 مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. ومن المقرر أن تنطلق المسابقة يوم 18 أكتوبر الجاري، على أن تؤجل مباريات الفرق الأربعة المشاركة في البطولتين القارتين، الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وفيوتشر.



وستعلن رابطة الأندية المصرية عن جدول مواعيد مباريات الدوري كاملا خلال الأيام القليلة المقبلة.



كما أعلنت أن منافسات الدوري ستستمر خلال فترة إقامة كأس العالم 2022، نوفمبر المقبل.



الى ذلك حققت الاندية المصرية الاربعة المشاركة في بطولتي افريقيا للاندية «دوري الأبطال وبطولة الكونفيدرالية»، نتائج ايجابية في جولة الذهاب للبطولتين، حيث شهد أمس الأول فوز الاهلي على الاتحاد المنستيري التونسي في ملعبه 1-0، وبنفس النتيجة فاز الزمالك على فريق فلامبو بطل بوروندي، بملعب برج العرب، كما عاد فريق فيوتشر بفوز غال في اول مشاركة افريقية له، بالفوز على كالون إف سي بطل سيراليون في ملعبه 2-0، وسبق الاندية المصرية الثلاثة فوز بيراميدز على هلال الساحل السوداني 2-0.



النتائج الايحابية للفرق المصرية الأربعة، تسهل صعودها الى الدور التالي، بعد أداء جولة الذهاب بين يومي الجمعة والسبت القادمين. وتقام مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في السادسة مساء بتوقيت القاهرة السبت المقبل.



ومن كرة القدم الأفريقية الى كرة اليد الافريقية، حيث توج الترجي التونسي بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد بفوزه على الزمالك (28-24) في المباراة النهائية في صالة مدينة الحمامات.