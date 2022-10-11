بيروت - ناجي شربل



احتفظ البرج بصدارة الدوري العام اللبناني وبالعلامة الكاملة، بفوز خامس على ضيفه التضامن صور بهدف نظيف في المباراة التي أجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الخامسة، سجله النيجيري ريتشارد بافور بكرة رأسية رافعا رصيد فريقه إلى 15 نقطة.



وفي مجمع المرداشية الرياضي بزغرتا، خطف النجمة فوزا قاتلا من مضيفه السلام زغرتا 2-1 متجاوزا خسارته أمام شباب الساحل الأسبوع الماضي، حيث سجل للنجمة خليل بدر والكونغولي جان بالاك بالدقيقة 94، وللسلام النيجيري مارتن سوسوني برأسه، وبذلك تلقى الفريق الزغرتاوي الخسارة الثالثة على ارضه هذا الموسم.