أحرز اللاعب خالد المطيري الميدالية الفضية في اليوم الأخير لبطولة بيروت الدولية المفتوحة السنوية الرابعة للتايكوندو، لترتفع حصيلة الكويت في نهاية البطولة إلى ميداليتين فضية وبرونزية.



وقال رئيس اتحاد التايكوندو هاني المرشاد: حققنا الميدالية الفضية عن طريق اللاعب خالد المطيري عن فئة الناشئين بعد خوضه منافسات مع اللاعبين من لبنان مارك ظريفة ومن مصر محمد مازن ومن الأردن في النهائي مع أحمد رحالة. وفي اليوم الأول حصدنا الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب عثمان العنزي عن فئة الأشبال لتكون حصيلة الكويت ميدالية فضية والأخرى برونزية.



ولفت إلى ان الاتحاد عمل في الفترة السابقة من أجل المشاركة في المنافسات لتحقيق مراكز متقدمة وحصد ميداليات مشرفة للمنتخب الوطني.



وأعرب عن ثقته الكبيرة في الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب بتحقيق الميداليات المتنوعة، مشيرا إلى أنهم على موعد مع صعود المنصات، وذلك «بعزيمة اللاعبين وتنفيذ الخطة الاستراتيجية».



بدوره، أشاد مدرب المنتخب الوطني للتايكوندو وليد المرشاد بالمستوى العالي للبطولة، لاسيما انها بطولة معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة التايكوندو، لافتا إلى شدة المنافسة التي اتسمت بها في ظل وجود منتخبات وأندية ذات مستوى فني قوي.



وأعرب المرشاد عن أمله في تحقيق المزيد من النتائج في البطولات المقبلة، لاسيما مع اكتساب لاعبي الاتحاد مهارات أفضل بسبب المشاركات المستمرة، لافتا إلى مشاركة الوفد الكويتي نفسه في البطولة العربية للتايكوندو التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتايكوندو أيضا اليوم وغدا.