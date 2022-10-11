الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلنت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، عن استحواذها على نسبة 21.67% من رأس المال، في نادي «سبورتينغ براغا» البرتغالي.

وستكتمل عملية استحواذ شركة قطر للاستثمارات الرياضية وهي مجموعة استثمارية تقف وراء العديد من العلامات التجارية والشركات الرياضية الرائدة في العالم، على أسهم سبورتينغ براغا خلال الأشهر القليلة المقبلة وفقا لشروط معينة لإتمامها.



من جانب آخر، تأهل منتخب قطر للناشئين إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عاما البحرين 2023، وذلك بعد أن تصدر المجموعة الثالثة من التصفيات التي اختتمت منافساتها في سلطنة عُمان برصيد 10 نقاط.



وحقق المنتخب القطري فوزا كبيرا على منتخب لبنان بنتيجة 4-1، في المواجهة التي جرت بينهما على ملعب مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط.



قرعة «خليجي 25»



إلى ذلك، تلقى الاتحاد القطري لكرة القدم دعوة من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، لحضور حفل إجراء قرعة بطولة «خليجي 25» يوم 25 أكتوبر الجاري، وسيتم خلال الحفل تحديد جدول مباريات البطولة المقررة في مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.



ومن ناحية أخرى، كشف المدير التنفيذي لمنصة «هيا» باللجنة العليا للمشاريع والإرث سعيد الكواري، عن أنه قريبا جدا سيتم إصدار تصاريح دخول لجميع حاملي بطاقة «هيا» ممن لديهم موافقات نهائية، وهي بمنزلة تأشيرة لدخول قطر.



وقال الكواري إنه اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل ستفتح دولة قطر أبوابها لجميع حاملي بطاقة هيا للزيارة.



وعلى جانب آخر، حصد القطري راشد صالح العذبة بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد حصوله على المركز الثالث في مسابقة الاسكيت للرجال ضمن منافسات بطولة العالم للرماية المقامة في كرواتيا، ليتوج بالميدالية البرونزية ويحسم تأهله إلى أولمبياد باريس 2024.