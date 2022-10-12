يأمل مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز، أن يكون هدافه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي في قمة مستواه للثأر من خسارته أمام إنتر الإيطالي ذهابا، وذلك عندما يستضيفه في «كامب نو» الليلة ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في حين يسعى بايرن ميونيخ الألماني ونابولي الإيطالي وبروج البلجيكي لحجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.



وتعتبر المواجهة مع إنتر بمنزلة حياة أو موت لبرشلونة الذي لا يريد تكرار سيناريو الموسم الماضي حين خرج من دور المجموعات، ليخوض غمار مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».



وعلى الرغم من أن برشلونة لم يذق طعم الخسارة في الدوري، إلا أن القصة تختلف على الصعيد القاري، اذ سقط تواليا أمام بايرن ميونيخ وإنتر ليتراجع للمركز الثالث في «مجموعة الموت» مع 3 نقاط فقط، ما يضعه أمام حتمية الفوز في مباراة اليوم.



في المقابل، وبعدما خاض مباراة الذهاب بخمسة مدافعين، يراهن إنتر على لعب الورقة الدفاعية أمام النادي الكاتالوني لإدراكه أن التعادل يصب في مصلحته.



في المقلب الآخر، يسير بايرن الجريح محليا بخطى ثابتة لحجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، عندما يحل ضيفا ثقيلا على فيكتوريا بلزن التشيكي الذي كان اكتسحه ذهابا بخماسية نظيفة.



ويتصدر عملاق بافاريا بالعلامة الكاملة (9 نقاط) وشباك نظيفة، في حين دك شباك منافسيه بـ 9 أهداف.



وفي المجموعة الأولى، يستقبل نابولي ضيفه أياكس الهولندي في ملعب «دييغو مارادونا».



يتصدر نابولي بالعلامة الكاملة مع أقوى خط هجوم (13 هدفا)، حيث استهل مغامرته بفوزه على ليفربول 4-1 قبل أن يسحق أياكس على أرضه 6-1 الأسبوع الماضي.



ويدين النادي الجنوبي بنجاعته الهجومية للثنائي الخطير جاكومو راسبادوري والبولندي بيوتر زيلينسكي (3 أهداف لكل منهما)، إضافة إلى الجناح الوافد الجديد المتألق الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.



من ناحيته، يسعى ليفربول ثاني المجموعة (6 نقاط) لمداواة جراحه المحلية، حيث يحتل المركز العاشر، بفوز قاري وذلك عندما يحل ضيفا على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي.



في المجموعة الثانية، خلط كلوب بروج الأوراق بتصدره بالعلامة الكاملة حيث بإمكانه أن يتأهل إلى ثمن النهائي في حال كرر فوزه على أتلتيكو مدريد الإسباني متذيل الترتيب (3).



ويستضيف باير ليفركوزن الألماني ضيفه بورتو البرتغالي في مباراة مصيرية لحسم المركز الثاني، حيث مازال باب الاحتمالات مشرعا على مصراعيه لتساويهما بالنقاط مع أتلتيكو.



وفي الرابعة، يسعى توتنهام الانجليزي الثاني (4 نقاط) للعودة إلى سكة الانتصارات بعدما خسر أمام سبورتينغ البرتغالي 0-2، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي أمام اينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يستضيفه على ملعبه في هذه الجولة.



من ناحيته، يأمل سبورتينغ تعزيز صدارته (6 نقاط) عندما يستقبل في مباراة ثأرية صاحب القاع مرسيليا الفرنسي الذي حقق فوزه القاري الأول هذا الموسم على ضيفه الحالي بالذات في الجولة الماضية 4-1، بعد هزيمتين تواليا أمام توتنهام 0-2 وأينتراخت فرانكفورت 0-1.



دياز وأرنولد خارج الخدمة في ليفربول



سيحرم ليفربول الإنجليزي من خدمات مهاجمه الكولومبي لويس دياز لما بعد مونديال قطر، وذلك بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة خلال خسارة الأحد أمام أرسنال في الدوري الممتاز لكرة القدم وفق ما أفادت التقارير.



وأصيب دياز قبيل نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي خسره فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 2-3 على «ستاد الإمارات»، واضطر اللاعب البالغ من العمر 25 عاما إلى مغادرة الملعب على عكازين ودعامة على ركبته.



وسيغيب دياز عن ليفربول عن 10 مباريات على أقل تقدير، ما يزيد من محن فريق كلوب الذي يتخلف بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر.



في نفس السياق، أشارت صحيفة «التايمز» إلى أن ترينت ألكسندر أرنولد، سيغيب عن ليفربول لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة أيضا.



فيران جوتغلا.. جوهرة بروج



تعين على الإسباني فيران جوتغلا الانتقال إلى الدوري البلجيكي ليكتسب شهرة في بلده، وسيكون الكاتالوني، أحد نجوم بداية مشوار نادي كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، مصدر قلق رئيس لمضيفه أتلتيكو مدريد خلال مواجهتهما اليوم.



هداف، ممرر كرات حاسمة وأفضل لاعب خلال الفوز الأخير للفريق البلجيكي على أتلتيكو مدريد 2-0، كما في الفوز على بورتو البرتغالي برباعية نظيفة.



خطف اللاعب البالغ 23 عاما الأضواء من خلال مستوياته المميزة مع الفريق الأزرق والأسود، أضواء موجهة خصوصا من الجهة الأيبيرية، فقد كتبت صحيفة «ماركا» الإسبانية الأسبوع الماضي «في كل ظهور له مع بروج، يكشف عن قماشته النادرة».

وتابعت الصحيفة «من غير المفهوم عدم احترافه في الليغا... وعدم ظهور اسمه في تشكيلة لويس انريكي لكأس العالم»، مشددة على «الخطأ» المرتكب من قبل نادي برشلونة الذي سمح له بالرحيل الصيف المنصرم «لقاء 5 ملايين يورو فقط». لكن هل كان برشلونة يملك خيار إبقاء هذا اللاعب الواعد؟



مع قدوم الهداف الخارق الپولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى ملعب كامب نو، كان جوتغلا من دون أي شك سيجلس على مقاعد البدلاء طوال الموسم.



قرر خريج مركز التكوين في إسبانيول ثم برشلونة، الانتقال إلى بطولة أقل رونقا على أمل العودة إلى الليغا.

وقد نجح في رهانه، فأمتع جماهير بروج بداية هذا الموسم، بتسجيل 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 14 مباراة بمختلف المسابقات.

وبحسب الصحف البلجيكية والإسبانية، يهتم أرسنال الإنجليزي بضم جوتغلا، فيما لا يغلق تشافي مدرب برشلونة باب العودة أمام المهاجم.