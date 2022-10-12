أعلن نادي سبال الإيطالي، الناشط في دوري الدرجة الثانية، تعاقده مع أسطورة الكرة الإيطالية ولاعب فريق روما السابق دانييل دي روسي، من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.



وقال مالك نادي سبال، جو تاكوبينا، في تصريحات صحافية نقلها الإعلامي الموثوق فابريزيو رومانو، إنه تم التعاقد مع دي روسي لتدريب الفريق حتى عام 2024، وأصبح جاهزا لبدء مهمته.



وأنهى دي روسي مسيرته الكروية في صفوف فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، حيث قرر النجم الإيطالي فسخ عقده مع بوكا جونيورز واعتزال كرة القدم عام 2020.



وكان دي روسي أحد أبرز أساطير نادي روما الإيطالي، حتى رحيله عن الفريق والانتقال إلى صفوف بوكا جونيورز، حيث يمتلك مسيرة مميزة مع الذئاب.



وخاض خريج أكاديمية «الجيالورسي»، عندما كان لاعبا في صفوف فريق روما، 615 مباراة سجل خلالها 63 هدفا في جميع المسابقات، وفاز القائد مع روما بكأس إيطاليا مرتين عامي 2007 و2008، بجانب كأس السوبر الإيطالي عام 2007، وكان انضم دي روسي الى روما في عام 2000، وظهر مع الفريق الأول في 2001، وأصبح عنصرا رئيسيا منذ ذلك الحين حتى رحيله.