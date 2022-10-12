تعادل نوتنغهام فورست مع ضيفه أستون فيلا 1-1 في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لينهي سلسلة من 5 هزائم متتالية ويبتعد عن ذيل الترتيب.



وارتقى نوتنغهام للمركز قبل الأخير بـ 5 نقاط من 9 مباريات ليتجاوز جاره ليستر سيتي بينما ظل أستون فيلا في المركز 16 بـ 9 نقاط.



وتقدم نوتنغهام في الدقيقة 15 عندما استغل المهاجم إيمانويل دينيس تراخي دفاع أستون فيلا ليرسل ضربة رأس قوية داخل المرمى إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها مورغان جيبس-وايت.



وتعادل «الفيلانز» في الدقيقة 22 بتسديدة رائعة من أشلي يونغ من خارج منطقة الجزاء.



إيطاليا



اكتسح لاتسيو مضيفه فيورنتينا 4-0 في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي.



ورفع «نسور العاصمة» رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر.



وجاءت رباعية لاتسيو عن طريق ماتياس فيسينو (11) وماتيا زاكاني (25) ولويس ألبيرتو (85) وتشيرو إيموبيلي (90+1).



إسبانيا



تعادل مايوركا مع مضيفه إلتشي 1-1 في ختام المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.



وتقدم إلتشي عن طريق إزكويل بونسي في الدقيقة 15، قبل أن يدرك فيدات موريكي التعادل لمايوركا من ضربة جزاء في الدقيقة 71.



وشهدت المباراة تعرض لاعب إلتشي لوكاس بوي للطرد في الدقيقة 61، وهو المصير ذاته الذي تعرض له لاعب مايوركا فيدات موريكي في الدقيقة 85، وهو الذي كان قد أهدر ضربة جزاء في الشوط الأول.



ورفع مايوركا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر، فيما رفع إلتشي رصيده إلى نقطتين في المركز العشرين والأخير.