الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن افتتاح مركز جديد لخدمات بطاقة «هيا»، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، لتقديم المساعدة لجمهور بطولة كأس العالم قطر 2022.



ويقدم مركز خدمات «هيا»، الجديد دعما مباشرا للمشجعين من خلال فريق عمل متخصص يتولى الإجابة عن استفساراتهم المتعلقة ببطاقة «هيا»، إضافة إلى خدمة طباعة بطاقات «هيا».



يذكر أن بطاقة «هيا» إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات المونديال، للدخول إلى الستادات المونديالية الثمانية، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات طوال البطولة، كما تعد البطاقة بمنزلة تصريح دخول إلى دولة قطر للمشجعين القادمين من خارجها، والذين سيصلهم عبر البريد الإلكتروني تصريح دخول قطر، بعد الموافقة على طلباتهم لبطاقة «هيا».



من جانبه، أكد مدير إدارة علاقات التسويق في بطولة كأس العالم قطر حسن الكواري أن عملية إعادة بيع تذاكر المونديال تتم عبر المنصة المخصصة لذلك على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

إلى ذلك، احتل الدوري القطري لكرة القدم «نجوم QNB» المركز الرابع على مستوى العالم في متوسط عدد الفرص في المباراة الواحدة بمعدل 12.21 فرصة، وذلك في تصنيف أصدره مرصد CIES لكرة القدم لـ 74 بطولة دوري في جميع دول العالم، وفقا لعدد الفرص لكل مباراة، والمسجلة خلال العام الحالي.



وجاء الدوري القطري في المركز الأول عربيا، ويليه الدوري السعودي «روشن للمحترفين» الذي جاء ثانيا - المركز 23 عالميا - بمعدل 11.06 فرصة، ثم الدوري الإماراتي «أدنوك للمحترفين» ثالثا عربيا والـ 25 عالميا 11.04 فرصة. فيما احتل الدوري الألماني «بوندسيلغا» صدارة الترتيب بمعدل 12.96 فرصة.