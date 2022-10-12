أعلنت مصادر رسمية أن الإعصار جوليا الذي تراجعت قوته إلى عاصفة استوائية لدى وصوله إلى نيكاراغوا فجر الأحد قبل أن يتبدد تماما فوق غواتيمالا الإثنين خلف 26 قتيلا وأربعة مفقودين على الأقل في أميركا الوسطى بالإضافة إلى دمار واسع.



وقال المركز الوطني لمراقبة الأعاصير إن جوليا تبدد تماما مساء الإثنين في غرب غواتيمالا.



وسقط القتلى الـ 26 في ثلاث من دول أميركا الوسطى هي هندوراس والسلفادور وغواتيمالا، بحسب ما أعلنت السلطات في هذه الدول.



وبلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا في السلفادور عشرة قتلى بينهم خمسة عسكريين كانوا يشاركون في عمليات الإنقاذ جنوب غرب العاصمة وقضوا من جراء انهيار حائط حاولوا الاحتماء خلفه من الطقس السيئ.

كما قتل شخصان على الأقل في انهيار جدار في منزل في غواتاخياوغوا الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا شرق سان سلفادور، بينما قضى آخر من جراء سقوط شجرة على منزله في جنوب غرب البلاد حيث قضى أيضا شخصان من جراء الطقس العاصف، بحسب السلطات.



وفي هندوراس، قضى شخصان بعد غرق مركبهما، فيما لايزال ثالث في عداد المفقودين.



وفي غواتيمالا، بلغت حصيلة الضحايا 14 قتيلا، بينهم خمسة من أسرة واحدة قضوا تحت أنقاض منزلهم بعدما طمرهم انهيار أرضي، بحسب الدفاع المدني.



بدورها، أشارت لجنة التنسيق للوقاية من الكوارث إلى فقدان أثر رجلين جرفهما نهر كاخابون في شمال غواتيمالا.